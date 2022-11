Faire travailler les étudiants sur des projets collaboratifs, leur apprendre à être bienveillants avec eux-mêmes pour qu’ils le soient avec les autres : Bénédicte Gendron prépare un manuel et un livre sur "La bienvivance en éducation, une approche opérationnelle du bien-être pour une excellence inclusive via le capital émotionnel". Cette PU en sciences de l’éducation à l’UPV de Montpellier, a piloté de 2012 à 2019 le programme "Capital émotionnel, bien être et réussites en licence" dans le cadre d’un des projets Idefi-UM3D de l’UPV. "Les étudiants ont gagné en flexibilité psychologique et ont une meilleure régulation des émotions", résume cette chercheuse possédant un doctorat en économie et un autre en psychologie neuro-psychopathologie. En M2, par le "leadership capacitant", elle veut former des encadrants capables de regarder et d’optimiser les atouts de ceux avec qui ils travaillent.