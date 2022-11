En ouverture du congrès des maires, mardi 22 novembre 2022 à Paris, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Christophe Béchu annonce la mise en place d’une formation à destination des maires à partir de janvier 2023 dans les préfectures et les sous-préfectures, en partenariat avec l’Ademe, Météo France et l’Office national de la biodiversité. Gratuite et non obligatoire, cette formation sera proposée à au moins 30 000 maires dans les deux ans pour les sensibiliser aux enjeux de la transition écologique.