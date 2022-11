Avec la crise sanitaire, le télétravail dans la fonction publique s’est développé de façon "rapide" et devrait, à l’avenir, concerner 40 % des agents dans la FP d’État, constate la Cour des comptes dans un rapport publié le 22 novembre 2022. Elle invite à poursuivre les investissements en matière d’informatique et de formation, et à engager une réflexion sur l’immobilier et l’organisation du travail. Elle revient également sur le développement du télétravail au sein de l’administration centrale du ministère de l’Éducation nationale et de l’ESR, dans des rectorats et à l’université Toulouse-III.