Le gouvernement devra communiquer à Sherpa la liste des entreprises soumises au règlement de 2017 sur les minerais de conflit avant la mi-janvier 2023, selon une décision du 15 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris, qui ne retient ni le secret des affaires ni le secret des douanes. L’ONG spécialiste du devoir de vigilance se félicite d’une "nouvelle victoire contre l’opacité des multinationales" alors qu’elle se heurtait depuis 2019 au refus des ministères chargés de l’écologie et de l’économie de communiquer cette liste. Elle "appelle à consacrer un droit d’accès aux informations détenues par les entreprises, dès lors que celles-ci peuvent intéresser le public et à confier le contrôle et la mise en œuvre des obligations des entreprises à la justice".