La CFDT, la CGT, FO et la CFTC dénoncent une "trahison" du ministère de l’Intérieur, mardi 22 novembre 2022, à la suite du relèvement par décret du montant des fonds pouvant être transportés par véhicule léger avec pour équipage un seul salarié. "Qu’en est-il de la sécurité des salariés, de la pénibilité, et des risques sociaux", pointent les organisations réunies en intersyndicale. Elles souhaitent être reçues par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et menacent de mobilisations pendant les fêtes de fin d’année "pour se faire entendre et comprendre".