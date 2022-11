Un groupe de travail du Laboratoire de la République, think tank créé par Jean-Michel Blanquer, s’est intéressé à la thématique de la patrimonialisation et de l’innovation, lors d’une conférence-débat, lundi 21 novembre 2022. "L’innovation du présent est destinée à devenir le patrimoine du futur", indique Claudio Galderisi, recteur délégué à l’ESRI de Nouvelle-Aquitaine. Thierry Coulhon, président du HCERES, invité à débattre, questionne notamment la proposition du groupe de créer "un organisme technologique unique au service de l’innovation" et émet quelques doutes sur le dispositif de PUI.