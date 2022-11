Baisse de l’impôt sur le revenu, sous-indexation des prestations, aides exceptionnelles de solidarité, etc. : les nouvelles mesures sociales et fiscales de 2020 et 2021 augmentent de 1,1 % le niveau de vie des ménages, selon la livraison annuelle "France, portrait social" de l’Insee. Le gain moyen atteint 280 euros par personne, mais monte jusqu’à 420 euros pour les plus aisés contre 130 euros pour les autres. Prises ensemble, ces mesures sont quasi neutres sur le taux de pauvreté. Mais sans les versements exceptionnels destinés à atténuer les effets de la crise sanitaire et de la hausse des prix de l’énergie, elles l’auraient augmenté de 0,3 point.