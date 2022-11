Les dirigeants des 120 plus grandes capitalisations françaises ont touché, en 2021, 4,5 millions d’euros en moyenne. Ces chiffres, en hausse de 22 % par rapport à 2019, sont les plus hauts jamais observés par Proxinvest. Cette tendance se retrouve dans l’analyse de chaque composante de la rémunération puisque le salaire fixe moyen est en hausse de 1,5 %, les attributions d’options et d’actions de 39,6 % et les bonus annuels moyens de 19,9 %. Carlos Tavares, à la tête de Stellantis, est de loin le dirigeant le mieux rétribué avec une rémunération totale de 66,7 millions d’euros.