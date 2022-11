Le CDG 59 va lancer en 2023 une négociation avec les organismes de protection sociale afin d’identifier les meilleures offres en santé et en prévoyance pour le compte de ses adhérents. Les représentants du personnel (CGT, CFDT, FA-FPT, FO et SNDGCT) ont participé à la rédaction du cahier des charges du futur groupement de commande. L’accord unanime conclu le 14 novembre 2022 stipule que les agents ne seront pas obligés d’adhérer aux futurs contrats. Il ne prévoit pas non plus de participation financière côté employeur. Cet accord va être repris par les CDG de l’Aisne et de la Somme.