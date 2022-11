La région Normandie a lancé le 21 novembre 2022 une démarche autour des badges numériques, ces macarons permettant d’attester simplement de compétences acquises et de les valoriser en particulier sur les réseaux sociaux. La collectivité a pour cela signé une charte avec l’association "Reconnaître, open recognition alliance" qui accompagne des acteurs de la formation et de l’insertion dans les territoires. Pour la collectivité, qui fait figure de pionnière sur le sujet, il s’agit de mettre en place "un écosystème régional de reconnaissance et de valorisation des compétences informelles".