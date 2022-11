Le gouvernement débloque 10 M€ pour l’aide alimentaire des étudiants

Le ministère des Solidarités et le MESR annoncent une enveloppe de 10 M€ pour financer l’aide alimentaire des étudiants, dans un communiqué le 22 novembre 2022. Ce fonds, qui correspond selon eux à 300 000 colis alimentaires, permettra de soutenir les associations organisatrices de distributions et de renforcer leurs liens avec les établissements d’enseignement supérieur, les collectivités et les "acteurs locaux de la solidarité", indiquent-ils. Les deux ministères réuniront le Cnous et les associations la semaine prochaine pour "préciser avec eux les modalités de déploiement" de l’enveloppe.