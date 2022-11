Contre-événements lors de la fête de la science, manifestation devant le siège de Dassault pour protester contre les conséquences environnementales des jets privés, arrestations en Allemagne lors d’une action sur un stand d’exposition du constructeur automobile BMW à Munich… Ces dernières semaines et particulièrement pendant la COP 27 à Charm el-Cheikh en Égypte du 6 au 18 novembre, le collectif de désobéissance civile Scientifiques en rébellion se fait de plus en plus visible pour rappeler l’urgence à agir face à la crise climatique. AEF info revient sur la genèse du mouvement.