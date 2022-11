L’Assemblée nationale adopte le projet de Lopmi en première lecture

Les députés ont adopté en première lecture, par 419 voix contre 116, le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur, lors d’un vote solennel, mardi 22 novembre 2022. Les groupes RN, LR et Liot ont soutenu ce texte de l’exécutif qui prévoit notamment une augmentation de 15 milliards d’euros pour le ministère de l’Intérieur de 2023 à 2027 et l’arrivée sur le terrain de 8 500 nouveaux policiers et gendarmes. Le texte, sur lequel le gouvernement a engagé la procédure accélérée, doit désormais être examiné en commission mixte paritaire.