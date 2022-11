L'ex secrétaire général des ministères sociaux, Pierre Ricordeau a été chargé début novembre par François Braun et Jean-Christophe Combe de "conduire un changement profond" de "l'organisation et des modes de fonctionnement" des ministères sociaux. Cécile Courrèges, ancienne directrice générale de l'organisation des soins, est, quant à elle, chargée de "mener rapidement un exercice de préfiguration" en vue de la mise en place rapide d'une direction chargée de la préparation et de la gestion des crises sanitaires. Ces deux membres de l'Igas travailleront "en lien étroit" avec le SGMAS.