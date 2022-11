"Accélérer" : c’était, encore et toujours, le mot d’ordre du premier atelier thématique du Conseil national de la refondation consacré à la biodiversité, organisé par Christophe Béchu et Bérangère Couillard ce 21 novembre au soir au Muséum national d’histoire naturelle. Des échanges "libres", ressortent l’immense frustration des ONG et la prudence du ministre et de la secrétaire d’État. Ils insistent ainsi sur la difficulté de "dépasser les clivages" et le risque de prendre des mesures "radicales" qui, in fine, font "perdre du temps", mais affichent leur volonté de faire évoluer la fiscalité.