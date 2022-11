Accession sociale en Outre-mer. Le décret n° 2022-1450 du 22 novembre 2022 relatif aux fonds de garantie à l’habitat social en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte institue cinq fonds de garantie (un par collectivité) à l’accession sociale et très sociale à la propriété dans les départements et régions d’outre-mer. Ce texte, pris en application de la loi de finances pour 2022 (art. 160), définit les prêts ouvrant droit à la garantie de ces fonds....