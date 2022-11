FONCTION PUBLIQUE FICHIERS. Un décret définit les caractéristiques essentielles et les modalités d’utilisation de la plateforme dénommée Espace numérique sécurisé des agents publics (ENSAP), créée et administrée par la direction générale des finances publiques (DGFiP) et offrant divers services personnalisés relatifs à la paye, aux pensions de l’État et aux élections professionnelles. Il définit les finalités du traitement, la nature et la durée de conservation des données enregistrées...