Renforcer et professionnaliser les services du contrôle de légalité et des actes budgétaires, notamment en augmentant les effectifs dédiés ; accroître l’offre de soutien au réseau par l’administration centrale ; inscrire davantage cette politique publique dans un cadre interministériel." Tels sont les trois axes de recommandations que formule la Cour des comptes dans son référé, publié le 21 novembre 2022, sur la mission constitutionnelle que sont les contrôles de légalité et des actes budgétaires en préfecture. La juridiction pointe notamment l’érosion des moyens humains en préfecture.