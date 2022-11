Afin de former des cadres déjà en poste au management dans la cybersécurité, l’Institut Polytechnique de Paris et Orange lancent le 21 novembre 2022 l' "executive MSc in Cybersecurity". La première promotion est composée d’une trentaine de salariés d’Orange et de Renault, qui vont suivre 400h de cours à distance et surtout en asynchrone. "Dans la cybersécurité, les managers sont souvent, à la base, des experts techniques. Nous devons les armer pour qu’ils puissent échanger avec les directions", indique Élisabeth Fonteix, VP learning & development d’Orange. Coût de la formation : 24 000 €.