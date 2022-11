"Vous devez copier les grandes plateformes privées de learning en termes d’ergonomie et d’innovation car demain elles peuvent tout à fait concurrencer l’université", alerte Cécile Dejoux, professeur des universités spécialiste de l’impact du numérique et de l’IA sur le travail, le management et les compétences, le 2 novembre 2022 lors des journées nationales de l’Anstia. Elle invite aussi les professeurs d’université et ingénieurs pédagogiques à "co-créer ensemble" au service de "l’expérience utilisateur". Les ingénieurs pédagogiques devraient "marketer" les contenus et non exercer "du SAV".