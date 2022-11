"25 ans de rankings académiques : mérites et limites d’un système" : une conférence AEF info/Challenges, le 7 décembre

Les établissements du supérieur sont-ils victimes ou complices des classements ? Quel impact réel ceux-ci ont-ils sur leur attractivité ? Quels effets ont-ils produit sur le paysage de l’ESR ? Et comment faire évoluer les critères pour une future génération de rankings ? Assistez à la conférence organisée par AEF info et Challenges, le 7 décembre 2022 sur le campus de l’ESCP, dans le cadre d'un hommage à Patrick Fauconnier. En présence de Thierry Coulhon (HCERES), Estelle Iacona (Paris-Saclay), Julien Jacqmin (Neoma BS), Frédérique Vidal (EFMD) et Jean Winand (université de Liège).



Merci de découvrir AEF info ! Cette dépêche est en accès libre. Retrouvez tous nos contenus sur la même thématique. Tester AEF info pendant 1 mois Test gratuit et sans engagement

Thématiques

Coordonnées

Création du compte Thématiques Vous demandez à tester la ou les thématiques suivantes * sur 5 thématiques maximum 1 choix minimum obligatoire Social / RH Politiques de l'emploi Ressources humaines Formation professionnelle Alternance et Formation continue Protection sociale Réforme des retraites Fonction publique Jurisprudence

Enseignement / Recherche Enseignement scolaire Enseignement supérieur Cursus et Insertion Recherche et Innovation Data Sup Recherche

Développement durable Énergies et Environnement RSE et Gouvernance

Habitat / Urbanisme Logement social et Habitat Urbanisme et Aménagement

Ville intelligente Ville intelligente

Sécurité globale Sécurité publique Sécurité privée

👁 voir plus ✖ voir moins Fréquence de réception des emails * Un choix minimum et plusieurs sélections possibles. Vous pourrez modifier ce paramétrage une fois votre compte créé Un choix minimum obligatoire Une newsletter quotidienne par grande thématique Une newsletter hebdomadaire par thématique Une revue de presse quotidienne par grande thématique * Champs obligatoires Coordonnées * Champs obligatoires Création de compte Tous les champs sont obligatoires Votre adresse e-mail n'est pas valide Seulement les adresses e-mails professionnelles sont acceptées Email* Cette adresse vous servira de login pour vous connecter à votre compte AEF info Votre mot de passe doit contenir 8 caractères minimum dont au moins 1 chiffre Ces mots de passe ne correspondent pas. Veuillez réessayer Mot de passe* Votre mot de passe doit contenir 8 caractères minimum dont 1 chiffre Confirmez votre mot de passe* En validant votre inscription, vous confirmez avoir lu et vous acceptez nos Conditions d’utilisation, la Licence utilisateur et notre Politique de confidentialité * Champs obligatoires Valider Merci ! Nous vous remercions pour cette demande de test.



Votre demande a été enregistrée avec l’adresse mail :



Nous allons rapidement revenir vers vous pour vous prévenir de l’activation de votre nouvel accès.



L’équipe AEF info Retour à l'accueil

Une erreur est survenue ! Une erreur est survenue lors de l'envoi du formulaire. Toutes nos excuses. Si le problème persiste, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par email :

Se connecter

Alors que des universités américaines sont en train d’engager un bras de fer inédit avec le classement U.S News & World Report sur le segment des "law schools", l’un des palmarès les plus influents des États-Unis, à qui elles reprochent de graves défaillances (lire sur AEF info), quel regard porte-t-on, en France, sur les mérites et les limites des classements académiques ? Souvent critiqués, accusés d’être partiaux, biaisés ou manipulés, ils n’en restent pas moins l’un des rares outils indépendants au service de l’information du grand public.



Les établissements d’ESR ont eux aussi bien compris tout l’intérêt qu’ils avaient à jouer le jeu des "rankings", en termes d’image, d’attractivité, de visibilité ou d’influence. Mais à quel prix ? Comment les classements ont-ils façonné le paysage ces 25 dernières années ? Faut-il réguler ce marché très florissant ?

sur le campus de l’escp à montparnasse



Ce sont quelques-unes des questions sur lesquelles AEF info et son partenaire, le magazine Challenges, vous invitent à débattre, le 7 décembre prochain à partir de 16h, dans le cadre de l’hommage qui sera rendu au journaliste Patrick Fauconnier, sur le campus de l’ESCP à Montparnasse, 3 Rue Armand Moisant, 75015 Paris. France Universités, la Cdefi , la CGE , la CDEFM sont partenaires de l’événement.

L’accès est libre sur inscription, dans la limite des places disponibles, en cliquant ici.



La table ronde sur les classements, qui débutera à 18h, sera précédée d’une présentation du partenariat éditorial qui lie Challenges et AEF info. Elle réunira :

Thierry Coulhon, président du HCERES , ancien conseiller d’Emmanuel Macron à l’Élysée,



Estelle Iacona, présidente de l’université Paris-Saclay,

Julien Jacqmin, enseignant-chercheur à Neoma Business school,

Frédérique Vidal, ancienne ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, conseillère du président de l’ EFMD ,



Jean Winand, égyptologue, ancien vice-recteur de l’université de Liège.



hommage à Patrick Fauconnier

Plus tôt dans l’après-midi, à 16h30, un hommage sera rendu à Patrick Fauconnier, journaliste, entrepreneur, fondateur du magazine Challenges, qui s’est intéressé tout au long de sa vie aux problématiques d’éducation et d’enseignement supérieur, et qui nous a quittés le 20 avril dernier (lire sur AEF info). Auteur de plusieurs livres sur le sujet, il a notamment créé les premiers palmarès d’écoles de commerce en France.

Des personnalités du monde de l’enseignement supérieur qui l’ont côtoyé viendront partager leurs réflexions sur les écrits de Patrick Fauconnier :



Stéphan Bourcieu, directeur général de Burgundy school of business, se penchera sur l’ouvrage "Le Talent qui dort. La France en panne d’entrepreneurs" (Seuil, 1996) ;



Jean-Michel Catin, ancien directeur de la rédaction Enseignement-Recherche d’AEF info, auteur du blog universités2024, collaborateur de l’Institut Montaigne, reviendra sur son dernier ouvrage, "Universités : innover ou sombrer" (Fauves Éditions, 2017) ;



Catherine Lespine, directrice générale du groupe Odyssey, ancienne dirigeante du groupe Inseec, présentera une BD non éditée, "Le fauteuil qui rend fou", consacrée à la comédie du pouvoir et aux chemins qui y mènent.



cocktail et lancement du "Prix Patrick Fauconnier de la meilleure start-up"

La soirée, suivie d’un cocktail, se terminera par le lancement du "Prix Patrick Fauconnier de la meilleure start-up", dont les mécènes sont :

Claude Perdriel , fondateur du groupe industriel SFA et actionnaire majoritaire du groupe de presse Challenges ,





, fondateur du groupe industriel SFA et actionnaire majoritaire du groupe de presse , Roger Serre , fondateur du groupe IGS,





, fondateur du groupe IGS, et René Silvestre, fondateur du magazine L’Étudiant.



En partenariat avec les quatre conférences académiques, ce prix récompensera une start-up française, en cours de levée de fonds, ayant moins de 4 ans d’âge et réalisant déjà du chiffre d’affaires (hormis les biotechs). Il sera remis par le magazine Challenges lors du Sommet des start-up de mars 2023, au Palais Brongniart.



En fin de soirée, le numéro à paraître le 8 décembre du magazine Challenges, consacré à la "Cote des diplômes", sera dévoilé en avant-première aux participants.