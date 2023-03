Contrat écrit, parentalité, période d'essai : la loi transposant la législation européenne publié au Journal officiel

La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture est publiée au Journal officiel du 10 mars 2023. Le texte a été définitivement adopté par le Parlement le 28 février 2023, après examen en commission mixte paritaire, cette dernière ayant conservé les mesures sociales portées dans la version votée par l’Assemblée nationale en première lecture (lire sur AEF info). La loi transpose en matière sociale deux directives de 2019 portant des dispositions relatives, d’une part, aux congés liés à la parentalité, et d’autre part, aux informations fournies aux travailleurs sur les éléments essentiels de la relation de travail et à la période d’essai.