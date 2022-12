Comment trouver une alternative à l’autosolisme pour ses salariés quand on est une entreprise rurale, située loin d’une agglomération ? L’usine de pâtisseries Boncolac (250 salariés et intérimaires) à Bonloc et le sous-traitant aéronautique Lauak (550 salariés) à Hasparren s’y sont essayés avec l’aide du syndicat des mobilités de la communauté Pays basque. La première en 2019, la seconde un an plus tard. Toutes deux ont obtenu un arrêt de bus devant leur usine, incité au covoiturage, favorisé le stationnement des deux-roues, investi dans des espaces repas pour limiter les déplacements à la pause déjeuner… Mais les habitudes de mobilité de leurs équipes évoluent peu. En cause, la voiture toujours plus rapide que le transport en commun à la campagne. Mais aussi l’organisation du travail en horaires glissants, peu propice au covoiturage. Et peu de postes "télétravaillables".