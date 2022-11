Face aux "risques" qui pèsent sur la liberté académique dans le monde, les présidents de France Universités, Manuel Tunon de Lara, et de l’Association of Swedish Higher Education Institutions (SUHF), Astrid Söderbergh Widding, demandent qu’elle soit "inscrite dans les Constitutions nationales là où ce n’est pas encore le cas", dans un communiqué diffusé le 21 novembre 2022. Ils dénoncent le rôle joué par des "gouvernements de certains États membres de l’UE", à l’occasion d’un état des lieux sur la liberté académique dans le monde à Stockholm, les 16 et 17 novembre 2022.