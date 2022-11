À l’occasion du premier anniversaire de la stratégie nationale d’accélération en santé numérique, Sylvie Retailleau, ministre de l’ESR, fait deux annonces : l’abondement du CMA santé numérique à hauteur de 48,4 M€ (en plus des 54 M€ initialement prévus), ce, afin de former plus de professionnels de santé au numérique (aides-soignants, aidants…) et le lancement officiel du PEPR santé numérique piloté par l’Inserm et Inria après un an de travaux préparatoires. Sylvie Retailleau s’est pour l’occasion rendue à Lyon, "lieu tout indiqué pour parler de la santé", le 21 novembre 2022.