"La Satt Sud-Est a pris des engagements qu’elle n’a eu de cesse de dépasser", déclare à AEF info Laurent Baly, président de la Satt Sud-Est, qui célèbre ses dix ans jeudi 24 novembre 2022. "Nous sommes fiers d’avoir contribué à créer de la valeur sur ce territoire", confie-t-il, estimant que "le modèle a fait ses preuves" et visant "un équilibre financier pérenne" dès 2025. Laurent Baly identifie plusieurs enjeux, notamment "améliorer" le transfert de technologie vers les start-up du numérique et "renforcer la coordination" avec les autres acteurs, en particulier pour contribuer aux stratégies nationales d’innovation de France 2030 et "donner une visibilité nationale" aux stratégies locales d’innovation des établissements. La Satt Sud-Est veut aussi "faire encore mieux" dans la convergence entre recherche académique et tissu industriel local et créé un programme "jeunes docteurs".