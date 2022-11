L’employeur peut utiliser un courriel d’un cadre que celui-ci a transféré sur la messagerie d’une assistante

L’employeur peut prendre connaissance des messages électroniques échangés à l’aide de l’outil informatique mis à la disposition du salarié pour travailler, provenant d’une boîte à lettres électronique professionnelle et n’ayant pas été identifiés comme personnels. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 9 septembre 2020 pour justifier le licenciement d’un cadre dirigeant dont le comportement déloyal a été révélé par le contenu de mails professionnels non identifiés comme personnels consultés sur la boîte électronique de son assistante.