La FHF, qui réclamait dès septembre un dispositif transitoire de sortie de la garantie financière accordée à l'ensemble des établissements de santé (lire sur AEF info), obtient satisfaction. Un amendement au PLFSS déposé par le gouvernement en nouvelle lecture à l'Assemblée prévoit que les établissements de santé publics, Espic et privés pourront "bénéficier, entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023, de modalités de financement destinées à sécuriser leurs recettes versées par les régimes obligatoires d'assurance maladie". Un arrêté fixera ultérieurement le niveau du financement ainsi que les modalités du versement et sa répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Le gouvernement tient comme "acquise" la "sortie de la garantie de financement", mais il indique que la situation de certains reste "fragile".