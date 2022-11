Deux candidats figureraient sur la "short list" pour accéder aux fonctions de président de l’Inserm, selon des informations d’AEF info : Gilles Bloch, PDG actuel de l’organisme, et Didier Samuel, président de la Conférence des doyens de médecine et du comité national de coordination de la recherche. Ils auraient été auditionnés en fin de semaine dernière. Les candidatures étaient ouvertes jusqu’au 30 septembre. La décision finale reviendra à Sylvie Retailleau, ministre de l’ESR, François Braun, ministre des Solidarités et de la Santé, et ensuite à Emmanuel Macron, président de la République.