Sylvie Retailleau, ministre de l’ESR et Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, annoncent, "en lien avec Bruno Bonnell, SGPI, et Philippe Mauguin, PDG d’Inrae", le lancement d’un PPR (programme prioritaire de recherche) porté par Inrae en pilote, avec le CNRS, le Cirad et le GIP Ecofor, doté de 50 M€ en faveur de la "résilience et de la biodiversité des forêts et d’une bioéconomie agile". Selon des informations d’AEF info, ce projet a été retoqué deux fois à l’appel PEPR avant d’être validé sous la forme d’un PPR.