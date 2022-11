De 2014 à 2020, l’UE a alloué 12 % de son budget à la R&I, "soit un niveau jusqu’alors inédit", fait savoir la Cour des comptes européenne, lundi 21 novembre 2022, dans une analyse des synergies entre les 76,4 Md€ financés au titre d’Horizon 2020 et les 41 Md€ de Fonds structurels, gérés au niveau régional. Les auditeurs pointent un certain nombre de facteurs qui freinent ces synergies comme la bonne utilisation des fonds et l’absence de base de données complète des projets financés par les fonds structurels jusqu’en mars 2022. Ils adressent des recommandations.