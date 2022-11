La région Île-de-France lance, vendredi 18 novembre 2022, un "observatoire de la performance cybersécurité des communes franciliennes", en faisant appel à Board of Cyber, "expert SaaS en gestion du risque cyber". Créée fin 2021, cette société des Hauts-de-Seine va analyser la "performance cyber" des 716 communes d’Île-de-France de plus de 1 000 habitants et des 71 intercommunalités, grâce à une solution "100 % automatisée et non intrusive". "Chaque commune ou intercommunalité bénéficiera de sa notation cyber, d’une analyse détaillée de sa performance cyber et des axes d’amélioration." De son côté, la région "disposera de données précises pour piloter des campagnes de prévention et de sensibilisation". Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet de "cybercaserne" régionale, c’est-à-dire de Csirt, destiné à accompagner les collectivités et TPE/PME en cas d’attaque cyber d’ici l’été 2023 (lire sur AEF info).