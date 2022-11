À la suite du scandale McKinsey en France, la FSESP (Fédération syndicale européenne des services publics) et l’université de Greenwich ont rendu un rapport en octobre 2022 sur l’externalisation des compétences des administrations européennes. Ils s’inquiètent du recours de plus en plus fréquent aux prestataires privés, pratique qui déposséderait les administrations de compétences, impliquerait des coupes budgétaires, et dégraderait les conditions de travail des agents publics. Le rapport propose quelques recommandations à destination des syndicats et responsables politiques européens.