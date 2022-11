Attentats du 13 novembre 2015 : Salah Abdeslam et 19 personnes renvoyés aux assises

Le parquet national antiterroriste annonce, dans un communiqué publié lundi 16 mars 2020, le renvoi aux assises des vingt personnes soupçonnées d’avoir participé aux attentats du 13 novembre 2015 commis à Paris et à Saint-Denis. Les cinq magistrats instructeurs saisis de l’information judiciaire ont ordonné leur "mise en accusation devant la cour d’assises spécialement composée". Parmi elles, quatorze sont mises en examen et six sont visées par un mandat d’arrêt. L’ordonnance suit les réquisitions du Pnat , formulées en novembre 2019.