Une réduction de 25 % de la durée d’indemnisation pour tout nouvel inscrit à l’assurance chômage à compter du 1er février 2023 ; la fixation d’un taux de chômage pivot à au moins 9 % ou la constatation de sa hausse de 0,8 point sur un trimestre pour considérer que le marché du travail est dégradé et ouvrir le bénéfice d’un "complément de fin de droits" et le maintien d’une durée minimale d’indemnisation de six mois ainsi que du montant des allocations : tels sont les arbitrages présentés lundi 21 novembre 2022 et donnant corps au principe de contracyclicité des règles d’assurance chômage.