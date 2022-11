La semaine dernière France Assos santé dénonçait par voie de presse (lire sur AEF info) l'opposition des syndicats médicaux "à plusieurs mesures favorisant l'accès aux soins" comme la régulation des installations, l'accès direct aux paramédicaux ou la primo-prescription des IPA dans les structures d'exercice collectif. Et les exhortait à "faire preuve de responsabilité dans les débats sur le PLFSS et les négociations conventionnelles". CSMF et UFML-S ont répondu par le même canal.