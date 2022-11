La région Hauts-de-France veut revoir les critères d’affectation du personnel de ses lycées pour mettre fin à un déséquilibre entre les territoires des ex-régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Elle prévoit ainsi d’expérimenter au cours du premier semestre 2023 une nouvelle "grille d’attribution des moyens humains", malgré l’opposition des syndicats. "Nous tirerons les leçons de cette expérimentation et s’il le faut, nous ajusterons nos critères", assure Éric Joho, DGA du pôle "Compétences et accompagnement interne", interrogé par AEF info le 10 novembre 2022.