Le service national de diffusion audiovisuelle de l’enseignement supérieur et de la recherche Canal-U, créé en 2001 et porté par la MSH, annonce en novembre 2022 avoir refondu son site internet pour devenir une "plateforme au service de la science ouverte". Canal-U est depuis sa création dédié à la valorisation des productions audiovisuelles scientifiques françaises et francophones, hébergeant des vidéos et podcasts en accès libre produits par la communauté scientifique. Canal-U est aussi lauréat du FNSO en 2021.