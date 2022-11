Teleperformance a annoncé jeudi 17 novembre 2022 sa décision d'abandonner le segment le plus risqué de la modération. Elle réagit ainsi à la tempête boursière inédite à laquelle elle fait face depuis des révélations sur les conditions de travail de ses salariés en Colombie (lire sur AEF info). Le groupe indique qu’il s’agit d’un petit segment de son activité "trust and safety", qui concerne 5 % au plus des modérateurs. S'il considère cette activité comme "un service essentiel", il dit avoir pris cette décision "difficile" en tenant compte des retours "d’une grande majorité des actionnaires et de la communauté financière". La modération représente 7 % du chiffre d’affaires du groupe, qui a dépassé 7 Md€ en 2021. Le cours de l’action est reparti à la hausse après cette annonce. Les autorités colombiennes ont par ailleurs reporté la réunion prévue le 16 novembre au 29 novembre.