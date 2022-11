L’ancienne directrice générale adjointe d’Habitat et interventions sociales, Cécile Canpolat, est devenue DG de ce groupement d’intérêt public le 2 novembre, à la suite du départ de Juliette Laganier, devenue directrice générale de Soliha. Spécialiste des politiques sociales du logement et de l’économie sociale et solidaire, elle travaille au sein du GIP HIS depuis 2016, où elle a exercé les fonctions de cheffe de service et de directrice de l’ingénierie avant de rejoindre la direction générale.