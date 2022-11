À travers un atelier didactique et ludique, Charenton-le-Pont souhaite sensibiliser les agents aux enjeux environnementaux par des actions de mobilisation. Pour autant, si cette mobilisation apparaît nécessaire, la ville rappelle la nécessité d’actions plus organisationnelles. Un moyen de mettre en évidence son engagement écologique en s’inscrivant dans une démarche plus globale d’écoresponsabilité et, in fine, de respecter les objectifs fixés par l’accord de Paris.