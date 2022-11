Cabinet de Carole Grandjeand. Il est mis fin, à compter du 7 novembre 2022, aux fonctions de Lorraine Duranville, cheffe de cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein-emploi et de l’insertion et du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l’enseignement et de la formation professionnels. Pascalis Fabre est nommé chef de cabinet.