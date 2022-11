OUVERTURE DE CRÉDITS. Un arrêté porte ouverture de crédits de fonds de concours, dont 52 412,50 € (en AE et CP) au sein du programme 172 "Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires" de la Mires. BRGM. Sont nommés membres du conseil d’administration du BRGM :Pierre Robion, en qualité de représentant suppléant du ministre chargé des Affaires étrangères ;Natacha Ephimoff et Leila Chabane, en qualité de représentante du ministre chargé de la Coopération....