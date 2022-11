CABINET DE CAROLE GRANDJEAN. Il est mis fin, à compter du 7 novembre 2022, aux fonctions de Lorraine Duranville, cheffe de cabinet de la ministre déléguée auprès du ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion et du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels. Elle est remplacée par Pascalis Fabre. UNESS. Publication d’un arrêté modifiant la convention constitutive du groupement d’intérêt public...