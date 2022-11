NPNRU : les travaux ont commencé dans 416 des 450 quartiers du programme

Selon l’enquête chantiers réalisée tous les six mois par l’Anru et rendue publique lundi 21 novembre 2022, les travaux de transformation avaient débuté, en août dernier, dans 416 des 450 quartiers concernés par le NPNRU. 1 535 opérations de renouvellement sont en cours et 1 014 sont d’ores et déjà achevées. La dernière enquête publiée en toute fin d’année 2021 indiquait qu’en septembre de la même année, plus de 1 000 opérations étaient en cours dans 328 quartiers et que 543 chantiers étaient déjà livrés (lire sur AEF info). Dans le détail, parmi les opérations livrées en août 2022, 245 interventions ont permis la démolition de 17 588 logements, 132 chantiers visaient à la réhabilitation de 14 393 habitations et 347 opérations concernaient la reconstruction de 14 393 logements.