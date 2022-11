À l’issue d’une journée de tension finale et de psychodrames habituels aux COP, la conférence de Charm el-Cheikh s’est finalement conclue ce 20 novembre au petit matin sur une avancée historique pour les plus vulnérables. Les pays développés, poussés par l’Union européenne, ont accepté de créer un fonds sur les pertes et préjudices, et de l’opérationnaliser d’ici à 2023. Une victoire entachée cependant par l’échec des États de relever le curseur de l’ambition, se montrant trop divisés sur la question de la réduction de l’utilisation des énergies fossiles.