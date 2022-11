Réforme de l’orientation : quelles sont les conséquences pour l’Onisep et ses délégations régionales ? (rapport IGAENR)

Le projet de répartition de 200 ETP décentralisés (lire sur AEF info) et 63 ETP dévolus à l’ Onisep "altérerait significativement les missions à destination nationale réalisées actuellement en délégation régionale et nombre d’entre elles devraient s’arrêter", écrit dans un rapport daté de juillet 2018, dont AEF info a eu copie, l’ IGAENR Didier Lacroix. Chargé d’une mission sur les conséquences de la réforme de l’orientation, l’auteur propose plusieurs scénarios pour organiser le système d’information pour alimenter les bases de données de l’Onisep et évoque l’avenir de l’office.