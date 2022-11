"Un accord n'est pas forcément à portée de main", alerte Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, présente à Charm el-Cheikh ce 18 novembre 2022, alors que l’heure officielle de clôture de la COP 27, 18 heures, est dépassée. À ce stade, de nombreux textes sont encore en discussion dont le projet de décision finale, le plus emblématique. La proposition surprise de l’Union européenne sur les pertes et préjudices est venue encore davantage perturber le jeu diplomatique. Plus globalement, c’est la conduite des négociations par la présidence égyptienne qui est remise en cause.