Sciences Po se classe en tête du palmarès des établissements et personnalités de l’enseignement supérieur les plus influents sur Twitter, réalisé par le cabinet de conseil Headway et publié le 17 novembre 2022. Elle est suivie de l'Iéseg et de l'EHESS. Côté professionnels de l'ESR, le MESR est en tête, suivi de Campus France, de l'agence Erasmus+ France et de France Universités. Le score de chaque profil est établi à partir de son nombre d’abonnés ainsi que des données fournies par l’application Followerwonk.