L’université de Saint-Étienne rejoint l’alliance européenne Transform4Europe

L’université Jean-Monnet de Saint-Étienne rejoint l’alliance d’universités européennes Transform4Europe, "affirmant sa dimension européenne et ouvrant la voie à des coopérations durables en formation et en recherche", fait-elle savoir le 18 novembre 2022 par communiqué. Deux autres nouveaux membres font leur entrée dans l’alliance qui en compte désormais dix : l’université catholique du Portugal et l’université de Primorska en Slovénie. L’université d’État de Mariupol en Ukraine est accueillie en tant qu’établissement associé. Le nouveau projet sera déposé en janvier 2023 dans le cadre du 4e appel à propositions de la Commission européenne.Après l’échec de l’idex Lyon-Saint-Étienne et donc de l’établissement-cible qui devait siéger dans l’alliance Arqus, l’UJM a dû se repositionner. Une Comue ne pouvant faire partie d’une alliance européenne, c’est aujourd’hui Lyon-I qui siège dans Arqus.